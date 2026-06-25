Congo-UMNG : les syndicats haussent le ton et menacent d’une nouvelle grève

Réuni le 23 juin à Brazzaville, le collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi a dressé un état des lieux des négociations engagées avec le gouvernement sur les revendications sociales des enseignants.

La tension sociale reste vive au sein de l’Université Marien-Ngouabi. Le collège intersyndical de cette institution s’est réuni le 23 juin à Brazzaville pour évaluer les avancées des discussions menées avec le gouvernement dans le cadre de l’amélioration des conditions sociales des enseignants.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





À l’issue de cette rencontre, les représentants syndicaux ont affiché leur insatisfaction face aux solutions proposées jusqu’à présent. Bien que le gouvernement ait procédé au paiement de trois mois de salaires, le collectif estime que cette mesure demeure incomplète au regard des engagements attendus et des montants encore dus.

« Bien que le gouvernement ait procédé au paiement de trois mois de salaires, les écarts subsistent », ont fait savoir les responsables syndicaux, soulignant que plusieurs créances restent en souffrance.

Face à cette situation, le collège intersyndical a lancé un ultimatum aux autorités publiques. Il exige le paiement immédiat des salaires correspondant aux mois d’août et septembre 2024 ainsi qu’aux mois de mars, avril, mai et juin 2026. Les enseignants revendiquent également le règlement d’au moins deux années d’heures diverses et de vacations impayées.

Par ailleurs, les syndicats appellent à la signature d’un nouveau protocole d’accord avec le gouvernement, considéré comme un instrument indispensable pour garantir une paix sociale durable et restaurer un climat de confiance au sein de l’université.

Les représentants des enseignants invitent les autorités à apporter des réponses concrètes dans les plus brefs délais. À défaut, ils préviennent que le gouvernement portera la responsabilité d’un éventuel déclenchement d’un nouveau mouvement de grève susceptible d’affecter le fonctionnement normal de l’Université Marien-Ngouabi.