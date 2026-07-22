Congo Terminal muscle sa flotte et accélère sa montée en puissance

Le 22 juillet 2026, Congo Terminal a renforcé sa flotte roulante avec l’acquisition de 22 nouveaux tracteurs portuaires. Ces engins optimiseront les transferts de conteneurs entre le quai et les parcs et réduiront les délais de traitement des navires. Ils contribuent à une meilleure circulation des marchandises au sein du terminal pour une logistique portuaire toujours plus performante.

L’acquisition de cette flotte s’inscrit dans une trajectoire de croissance remarquable. Partis de 200 000 EVP en 2009 lors du démarrage de Congo Terminal, les volumes ont franchi le cap de 1,2 million d’EVP l’an dernier au port de Pointe-Noire. C’est une multiplication par six en moins de vingt ans. Cette performance illustre la confiance des armateurs dans la plateforme ainsi que le rôle central du port de Pointe-Noire dans la logistique régionale. Elle témoigne également de la pertinence du partenariat public-privé entre AGL et les autorités locales pour soutenir le développement économique du Congo et de la sous-région.

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Au-delà de l’impact opérationnel, le renforcement de la flotte crée des emplois directs au profit de la jeunesse congolaise dans la conduite des engins, leur maintenance et les fonctions d’exploitation associées.

Il s’inscrit dans l’élan du projet Môle Est dont la livraison est prévue au premier semestre 2027. Ce projet portera la capacité du terminal à 2,5 millions d’EVP par an consolidant le rayonnement du port de Pointe-Noire à l’échelle de l’Afrique centrale.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certified to ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISPS (security), Pedestrian Free Yard (HSE) and Green Terminal, the company operates with state- of-the-art equipment and technology, including the Navis 4 operating system. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation