Congo : le gouvernement dévoile sa feuille de route pour le quinquennat 2026-2031

Ce document stratégique, structuré autour de dix priorités, six axes majeurs et vingt missions, se veut la traduction opérationnelle du projet de société du président Denis Sassou N’Guesso, intitulé « L’accélération de la marche vers le développement ».

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présenté lundi 22 juin, devant l’Assemblée nationale le Programme d’action du gouvernement (PAG) pour la période 2026-2031. Prononcé dans un contexte marqué par de nouveaux défis économiques, sociaux et structurels, ce discours a permis au chef du gouvernement d’exposer les grandes orientations destinées à accompagner la mise en œuvre des engagements pris lors de la réélection du chef de l’État.

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Selon le Premier ministre, ce programme vise à renforcer la dynamique de modernisation du pays à travers une action publique davantage orientée vers les résultats, la croissance inclusive et l’amélioration des conditions de vie des populations.

Les priorités annoncées concernent notamment le renforcement de la gouvernance, l’accélération de la diversification économique, le développement des infrastructures, l’amélioration des services sociaux de base, l’emploi des jeunes ainsi que la transformation numérique.

Le gouvernement entend également accorder une place importante à la valorisation du capital humain et au soutien des secteurs productifs afin de stimuler la création de richesses et renforcer la résilience économique du pays.

Face aux députés, Anatole Collinet Makosso a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective pour atteindre les objectifs fixés durant ce nouveau quinquennat. Il a appelé à l’engagement de toutes les institutions, des acteurs économiques et des citoyens afin de faire du développement accéléré une réalité concrète pour le Congo.