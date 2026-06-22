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Au Môle Est, Congo Terminal adopte une méthodologie de dragage adaptée au traitement des sables bitumineux

Dans le cadre de l'extension de ses infrastructures portuaires, Congo Terminal a engagé des opérations de dragage nécessitant une adaptation…

Publié par Partenaire
le: 22 juin 2026
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Dans le cadre de l’extension de ses infrastructures portuaires, Congo Terminal a engagé des opérations de dragage nécessitant une adaptation spécifique des méthodes compte tenu dela présence de sables bitumineux.

En amont des opérations, Congo Terminal a fait réaliser une série d’études couvrant les aspects topographiques, bathymétriques, magnétométriques, géotechniques (plus de 200 sondages réalisés) et géophysiques. Ces études ont permis d’établir une modélisation 3D des couches de sables bitumineux et d’adapter les méthodes de dragage ainsi que les moyens mobilisés afin de limiter les impacts potentiels sur l’Environnement.

Depuis le lancement des travaux, trois types de dragues ont été utilisées. Un dispositif de prévention des pollutions a été déployé pour réduire les risques de dispersion d’hydrocarbures ou de particules sur le plan d’eau : 5,5 km de barrages flottants et 4 km de jupes de confinement, deux navires de soutien, des stocks de produits absorbants et dispersants, ainsi que deux équipes dédiées à la surveillance et à l’intervention. Un suivi régulier du plan d’eau est également réalisé, notamment par drone.

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« Le dragage de sables bitumineux à cette échelle constitue une opération techniquement complexe, sans précédent dans le Port Autonome de Point-Noire et présente des enjeux environnementaux significatifs. Grâce à notre collaboration avec le Port Autonome de Pointe- Noire, notre objectif est de maîtriser ces risques autant que possible, en appliquant les standards en vigueur notamment d’un point de vue environnemental et en veillant à maîtriser les impacts sur le milieu marin tout en maintenant un dialogue les communautés riveraines de Pointe-Noire » explique Pierre-Louis SAPIN, Directeur Projet Congo Terminal Môle Est.

L’extension du Môle Est s’inscrit dans une vision à long terme, celle d’un port en eau profonde moderne, compétitif et visant à limiter les impacts sur l’environnement, au service du développement économique et social du Congo et de la sous-région. Cette infrastructure de nouvelle génération est conçue pour absorber la croissance significative des volumes de marchandises attendue dans les prochaines années. Elle positionnera Pointe-Noire comme une plateforme incontournable à l’heure de l’entrée en vigueur de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

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