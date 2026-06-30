Travaux Môle Est : fin des opérations de battage des pieux

Le 26 juin 2026, Congo Terminal a terminé d’enfoncer les pieux en acier qui forment la structure de base du futur quai du Môle Est. Au total 558 pieux ont été mis en place pour une quantité d’acier équivalente à trois fois le poids de la tour Eiffel.

Ces pieux constituent la fondation du quai, élément essentiel d’un port puisqu’il permet aux navires d’accoster, d’être chargés et déchargés en toute sécurité. En garantissant la stabilité de la nouvelle plateforme portuaire face aux contraintes mécaniques et environnementales, les pieux assurent la fiabilité et la durabilité des opérations portuaires. Ils mesurent entre 20 et 35 mètres de long, et de 1,50 à 1,80 mètre de diamètre. Réalisée avec une précision rigoureuse cette étape conditionne la solidité de l’ouvrage pour les décennies à venir.

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« Derrière chaque pieu battu se cache un travail d’ingénierie minutieux. Le savoir-faire de notre partenaire CRBC en charge des travaux, avec l’adoption d’une méthodologie de battage spécifique (préforage) aux conditions de sol du port, et l’engagement de nos équipes nous ont permis de respecter scrupuleusement le calendrier, tout en assurant un niveau de qualité irréprochable sur cette étape déterminante du projet » explique Pierre Louis SAPIN, Directeur Projet Congo Terminal Môle Est.

L’achèvement du battage des pieux marque une avancée significative dans le calendrier des travaux du Môle Est. Il confirme la dynamique engagée par Congo Terminal en vue de livrer, au premier semestre 2027, une infrastructure portuaire à la hauteur des ambitions du Congo et de la sous-région.