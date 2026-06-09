Tourbières du Bassin du Congo : cap sur le suivi opérationnel

Réunis à Brazzaville du 8 au 12 juin, des experts de plusieurs pays d’Afrique centrale et partenaires internationaux renforcent la surveillance des tourbières afin de mieux protéger ces écosystèmes stratégiques pour le climat mondial.

La République du Congo accueille depuis le 8 juin à Brazzaville un atelier technique international consacré au suivi des tourbières, à l’intégration des données et aux applications climatiques. Organisée conjointement par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le ministère de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, cette rencontre se poursuivra jusqu’au 12 juin.

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L’atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre du projet, avec le passage de la phase théorique, lancée en février 2025, à l’opérationnalisation des systèmes de mesure sur le terrain. Il rassemble des experts de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon ainsi que plusieurs spécialistes internationaux, sous l’égide de la Global Forest Observations Initiative.

Les travaux visent à renforcer les capacités de suivi des tourbières, des écosystèmes essentiels pour la préservation de la biodiversité, la régulation des ressources en eau et le stockage du carbone. Ces zones humides du Bassin du Congo sont reconnues comme l’un des plus importants réservoirs de carbone tropical au monde et jouent un rôle majeur dans la lutte contre les changements climatiques.

À travers cet atelier, les participants entendent harmoniser les méthodes de collecte et d’analyse des données afin d’améliorer la connaissance scientifique des tourbières et de soutenir les politiques de conservation à l’échelle régionale.

Le projet bénéficie du soutien financier du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, à travers l’Initiative internationale pour le climat, ainsi que de l’accompagnement technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).