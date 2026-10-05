Semaine du Service à la Clientèle 2026 : UBA Congo célèbre ses clients

Du 5 au 9 octobre 2026, UBA Congo célèbre la Semaine du Service à la Clientèle (Customer Service Week), une occasion privilégiée de mettre à l’honneur ses clients et de rappeler l’importance d’une expérience bancaire toujours plus proche, attentive et personnalisée.

Cette semaine est placée sous le signe de la reconnaissance, de la proximité et de l’excellence du service. Elle témoigne de l’engagement quotidien des équipes UBA Congo à être à l’écoute de leurs clients et à aller toujours plus loin pour répondre à leurs attentes.

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Une semaine dédiée à nos clients

À travers cette célébration, UBA Congo souhaite remercier ses clients pour leur confiance et leur fidélité.

Tout au long de la semaine, les clients sont invités à venir dans leur agence UBA pour partager des moments privilégiés avec leurs conseillers et découvrir les différentes attentions que leur banque leur a réservées.

Des animations et des surprises seront également au rendez-vous pour rendre cette semaine encore plus conviviale et mémorable.

L’« Effort supplémentaire » au cœur de notre engagement

La Customer Service Week est également l’occasion de rappeler une conviction forte chez UBA : un excellent service ne se limite pas à répondre aux attentes, mais consiste aussi à faire cet effort supplémentaire qui peut véritablement faire la différence.

Chaque interaction avec un client est ainsi une opportunité d’écouter, d’accompagner, de comprendre et de créer une expérience positive.

Chez UBA Congo, cette culture du service repose sur l’engagement de chaque collaborateur, avec un objectif commun : placer le client au cœur de tout ce que nous faisons.

Rendez-vous dans votre agence UBA !

Cette semaine, ne vous contentez pas de suivre la célébration sur nos réseaux sociaux : venez nous rendre visite !

Du 5 au 9 octobre, rendez-vous dans votre agence UBA pour découvrir les surprises que votre banque vous a préparées et vivre avec nos équipes cette semaine placée sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance.

Parce que chez UBA Congo, chaque client compte. Et cette semaine, nous avons particulièrement envie de vous le montrer.

Bonne Semaine du Service à la Clientèle à toutes et à tous !