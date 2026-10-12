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RDC-Congo : les travaux du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville annoncés pour juin 2027

La République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo prévoient de lancer en juin 2027 les travaux de…

Publié par journaldebrazza.com
le: 12 octobre 2026
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La République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo prévoient de lancer en juin 2027 les travaux de construction du pont route-rail reliant Kinshasa à Brazzaville.

 

Les deux pays ont convenu du calendrier prévisionnel de lancement des travaux, fixé à juin 2027. Cette échéance ressort des échanges tenus le vendredi 9 octobre 2026 à la Cité de l’Union africaine, à Kinshasa, entre le président congolais Félix Tshisekedi et une délégation du gouvernement de la République du Congo.

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Conduite par Jean-Jacques Bouya, vice-Premier ministre chargé de la Coordination des infrastructures de développement et de l’Aménagement du territoire, la délégation congolaise a échangé avec le chef de l’État congolais sur l’évolution de ce projet stratégique, destiné à améliorer les liaisons entre les deux pays voisins.

Situées de part et d’autre du fleuve Congo, Kinshasa et Brazzaville comptent parmi les capitales les plus proches du monde. Malgré cette proximité géographique, les déplacements entre les deux villes restent tributaires des moyens de transport fluvial et aérien.

La construction d’un pont route-rail devrait contribuer à surmonter ces contraintes en offrant une liaison terrestre et ferroviaire directe entre les deux capitales. L’infrastructure ambitionne ainsi de fluidifier le transport des personnes et des marchandises, de faciliter les activités commerciales et de réduire les difficultés liées aux déplacements transfrontaliers.

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