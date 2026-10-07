Môle Est : un quai de 750 mètres, une ambition portuaire qui se concrétise

Les travaux de bétonnage du nouveau quai de 750 mètres construit au Môle Est se sont achevés, marquant une étape déterminante dans la réalisation de ce projet d’extension portuaire.

Point de contact entre le navire et la terre, le quai est l’infrastructure clé de toute performance portuaire : c’est lui qui accueille l’accostage, structure les opérations de chargement et de déchargement et conditionne, par sa longueur et son tirant d’eau, la taille des navires qu’un port peut recevoir.

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Cette étape de gros œuvre franchie, Congo Terminal engage désormais la pose des équipements du quai : rails de roulement, bollards d’amarrage, défenses d’accostage, réseaux électriques et bornes incendie, tous indispensables à la mise en exploitation du site. « Nous avançons avec détermination dans le strict respect du calendrier annoncé. Le Môle Est n’est pas seulement une infrastructure : c’est un levier de développement pour la population, pour le pays et pour toute la sous-région » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

La nouvelle plateforme portuaire disposera de 26 hectares de stockage, 17 mètres de profondeur à quai et deux postes à quai capables d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du marché, longs de 400 mètres et d’une capacité de 24 000 EVP. Elle est dimensionnée pour les mastodontes des mers qui incarnent l’avenir du transport maritime mondial, positionnant Pointe-Noire comme hub maritime de référence en Afrique centrale et occidentale. Ce nouveau quai s’inscrit dans la continuité des investissements engagés sur la plateforme du Môle Est, pensés pour accompagner, sur la durée, la croissance du trafic maritime dans la sous-région.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.