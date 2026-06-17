Journée mondiale des océans : les collaborateurs du Groupe AGL au Congo sensibilisés à la préservation de la biodiversité marine

À l’occasion de la Journée mondiale des océans, AGL Congo et ses filiales ont organisé un webinaire à destination des collaborateurs (Congo Terminal, Terminaux du Bassin du Congo et SAGA) autour du thème : « La biodiversité marine et les activités de conservation menées au Congo ».

Animée avec l’appui de Renatura Congo, partenaire engagé du Groupe AGL au Congo dans la protection des écosystèmes côtiers, cette session a permis aux participants de mieux appréhender la richesse des milieux marins congolais, les menaces qui pèsent sur la biodiversité ainsi que les programmes de conservation déployés pour protéger espèces et habitats du littoral.

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« La préservation des océans est une responsabilité collective. Sensibiliser nos collaborateurs à ces enjeux, avec l’appui d’experts engagés comme Renatura Congo, participe à la construction d’une culture environnementale durable au sein de nos entreprises », a souligné Raïssa DEKAMBI Chef de service Qualité Compliance et RSE Africa Global Logistics Congo.

Par cette initiative, AGL Congo confirme sa volonté de faire de la responsabilité environnementale un pilier de sa culture d’entreprise, et réaffirme son soutien aux initiatives contribuant à la préservation durable des océans, ressources vitales pour l’équilibre de notre planète et l’avenir des générations futures.