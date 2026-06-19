Journée de l’environnement : AGL Congo transforme ses déchets en outils pédagogiques pour les étudiants

Le 5 juin 2026, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Africa Global Logistics (AGL) Congo démontre que performance industrielle et responsabilité environnementale peuvent aller de pair, en transformant ses déchets en objets didactiques pour la formation des jeunes.

L’entreprise transforme ses déchets industriels en ressources utiles. Dans cette démarche, AGL Congo a récemment conçu du matériel éducatif destiné aux établissements techniques d’enseignement supérieur, notamment deux moteurs et deux ponts d’apprentissage reconditionnés. Ces équipements permettent aux étudiants de se former directement sur du matériel réel avec la possibilité d’observer les éléments internes en fonctionnement.

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« Nous sommes résolument engagés dans le respect des normes environnementales. C’est pourquoi nous mettons en œuvre des processus optimisés pour limiter la production de déchets. Cette approche nous permet également de valoriser une grande majorité d’entre eux, en supports pédagogiques pour les écoles techniques » explique Yann PICARD, Directeur Technique et Matériel Africa Global Logistics Congo.

Africa Global Logistics Congo a mené des actions de sensibilisation en interne pour renforcer l’engagement environnemental de ses collaborateurs, notamment à travers une collecte de déchets et la création d’une fresque participative.

Dans le cadre de sa gestion responsable des déchets, l’entreprise assure leur tri sur site afin d’optimiser leur collecte, leur recyclage et leur valorisation. En partenariat avec des acteurs locaux, elle donne une seconde vie aux huiles de vidange, transforme les pneus usagés en pavés et reconditionne les moteurs en supports pédagogiques.

Au-delà de ces actions, AGL Congo s’engage auprès des jeunes en menant des campagnes éducatives dans les écoles, contribuant ainsi à sensibiliser les citoyens de demain et à promouvoir des comportements responsables, tout en affirmant son rôle d’acteur engagé pour un impact durable.