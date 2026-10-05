Investir au Congo : les femmes entrepreneures à l’honneur

La deuxième édition du Forum économique « Investir au Congo » se tiendra les 14 et 15 octobre au Palais des Congrès de Brazzaville, avec un accent particulier sur la contribution des femmes à l’économie nationale.

Organisé dans le cadre de Repats 242, le forum réunira entrepreneurs, investisseurs, porteurs de projets, experts, partenaires techniques et financiers, acteurs institutionnels et membres de la diaspora congolaise. Pendant deux jours, les participants échangeront autour des opportunités d’investissement et des leviers susceptibles de soutenir le développement économique du Congo.

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Parmi les cinq panels prévus, celui consacré aux femmes entrepreneures figure parmi les temps forts de cette rencontre. Modéré par Séraphine Ekoa, ce panel mettra en lumière le rôle des femmes dans la dynamique économique du pays, notamment à travers l’entrepreneuriat, l’accès au financement et aux opportunités d’affaires.

Des entrepreneures et porteuses de projets venues du Congo et de la diaspora partageront leurs expériences et leurs initiatives. Les échanges porteront également sur les difficultés rencontrées par les femmes dans le développement de leurs activités, ainsi que sur les possibilités de créer davantage de partenariats et d’accompagner leur croissance.

Le Forum « Investir au Congo » entend ainsi mettre en avant le potentiel des femmes entrepreneures et encourager leur participation accrue à la vie économique du pays. Les différentes discussions du forum devraient, plus largement, déboucher sur des recommandations en faveur d’un environnement plus propice à l’investissement, notamment celui porté par la diaspora congolaise.