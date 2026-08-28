Incident près de Makotipoko : Brazzaville et Kinshasa appellent à la retenue

Un incident impliquant des éléments des forces navales et de la gendarmerie des deux Congo a été signalé près de Makotipoko, dans le département de la Nkéni-Alima. Les autorités des deux pays cherchent à établir les circonstances exactes des faits.

La situation demeure confuse près de Makotipoko, dans le département de la Nkéni-Alima, où un incident a opposé des éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises à des membres de la marine de la République démocratique du Congo (RDC). L’affaire intervient alors que la ministre congolaise des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, effectue une visite de travail à Brazzaville.

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Présente dans la capitale congolaise, la cheffe de la diplomatie rd-congolaise a assuré que des échanges étaient en cours entre les autorités des deux pays afin de déterminer précisément les circonstances de l’incident.

« Je suis à Brazzaville en contact avec mon homologue. Les ministres de la Défense de nos deux pays sont en échange permanent. Nous sommes en train de finaliser la triangulation de l’information », a-t-elle déclaré, aux côtés de son homologue congolais, Constant-Serge Bounda.

Dans l’attente de conclusions précises, la ministre des Affaires étrangères de la RDC a appelé les différentes parties à la retenue. Pour Kinshasa, cet incident ne saurait remettre en cause les relations entre les deux pays, qui partagent une longue frontière et entretiennent des liens étroits.

« Cet incident ne reflète pas à l’image des relations que nous avons et des relations que nous voulons continuer à entretenir », a souligné Thérèse Kayikwamba Wagner.

La priorité est désormais de clarifier les faits et d’éviter toute escalade. La cheffe de la diplomatie rd-congolaise estime notamment nécessaire de renforcer les mécanismes de dialogue et de coordination déjà existants entre les deux États.

« Le souci pour nous est de voir comment les mécanismes déjà en place entre nos deux pays doivent être renforcés pour une meilleure anticipation et prévention de tels incidents », a-t-elle ajouté.

Alors que les autorités des deux rives du fleuve Congo poursuivent leurs échanges, l’objectif affiché est de faire toute la lumière sur cet incident et de rétablir rapidement le calme dans la zone de Makotipoko.