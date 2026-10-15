Congo : plus de 16 700 personnes sinistrées par les inondations dans la Likouala

Le gouvernement congolais a ordonné une intervention urgente pour porter secours aux populations affectées.

Ce sont 16 739 personnes sinistrées et déplacées, 2 738 ménages touchés et 11 villages inondés sur les 22 que compte la sous-préfecture d’Épéna. C’est le bilan préoccupant des inondations qui frappent depuis quelques jours le département de la Likouala, en République du Congo. Face à l’ampleur de la situation, le gouvernement a décidé de mobiliser des moyens d’urgence pour venir en aide aux populations affectées.

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Selon les informations communiquées par le ministère des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, plusieurs localités de la sous-préfecture d’Épéna sont touchées par la montée des eaux. Les villages concernés sont Mokengui, Mabongo-Koto, Bokatola, Makengo, Matoko, Ibanga, Iyakou, Itanga, Mohounda et Boha Impongui.

Face à cette situation, le Conseil des ministres a instruit les départements ministériels concernés de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour répondre à l’urgence humanitaire. Le ministère de la Défense nationale a notamment été chargé de mobiliser des hélicoptères de transport afin de faciliter le déploiement des équipes des ministères en charge de l’Action humanitaire et de la Santé.

Cette intervention intervient dans un contexte marqué par le début de la saison des pluies et les risques sanitaires liés aux inondations. L’objectif est de faciliter l’assistance aux sinistrés et de répondre aux besoins des populations affectées.

Placée sous l’autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, la riposte sera coordonnée par une cellule regroupant les ministères compétents. Le gouvernement devra rendre régulièrement compte au président de la République de l’évolution de la situation.

Le Conseil des ministres a, par ailleurs, exprimé sa solidarité aux Congolaises et aux Congolais touchés par cette catastrophe et les a assurés du soutien de la nation.