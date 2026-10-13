Ecobank et CIPS renforcent les paiements entre la Chine et l’Afrique

Le groupe Ecobank a signé un accord avec le système chinois CIPS pour faciliter les transactions en renminbi et soutenir les échanges commerciaux sino-africains.

L’institution bancaire panafricaine a conclu un protocole d’accord avec le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), une infrastructure chinoise dédiée aux paiements transfrontaliers en renminbi, la monnaie nationale chinoise.

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La signature de cet accord s’est déroulée en marge de la visite officielle en Chine du président du Conseil de la République togolaise, en présence du ministre togolais de l’Économie et des Finances ainsi que d’un représentant de la Banque populaire de Chine.

Les deux partenaires entendent élargir les possibilités de paiement et de compensation en renminbi entre la Chine et le continent africain. L’objectif est notamment de faciliter les règlements en monnaie chinoise, de réduire la complexité des opérations de compensation et d’améliorer l’accès aux circuits de paiement transfrontaliers.

L’accord ambitionne également de consolider les infrastructures financières nécessaires au développement du commerce sino-africain. Une meilleure connectivité des systèmes de paiement pourrait contribuer à fluidifier les échanges, tout en diversifiant les mécanismes de règlement utilisés par les opérateurs économiques.

Ce rapprochement intervient dans un contexte marqué par l’intensification des échanges commerciaux entre la Chine et les économies africaines. En facilitant les transactions en RMB, le partenariat pourrait offrir aux entreprises et aux acteurs économiques de nouvelles possibilités pour régler leurs opérations commerciales avec leurs partenaires chinois.

Pour Ecobank, présente dans plusieurs pays africains, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement des connexions financières entre le continent et les grands pôles économiques mondiaux. Pour les entreprises africaines engagées dans des échanges avec la Chine, le développement des paiements en renminbi pourrait, à terme, faciliter la gestion des transactions commerciales.

Toutefois, les retombées concrètes de cet accord dépendront notamment de sa mise en œuvre, de l’accessibilité des nouveaux mécanismes de paiement et de leur adoption par les acteurs économiques concernés.