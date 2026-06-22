Développement des compétences : la certification CACES® R483, un levier de performance pour 25 collaborateurs d’AGL

Le 20 juin 2026, Africa Global Logistics (AGL) Congo a procédé à la remise officielle des certificats d’aptitude à la conduite en sécurité CACES® R483 (grues mobiles) à 25 collaborateurs dont 21 grutiers, 2 superviseurs de levage et 2 techniciens de maintenance, marquant une étape majeure dans le renforcement des compétences techniques et opérationnelles au sein de l’entreprise.

Le CACES® R483 est une référence reconnue qui garantit la maîtrise technique des équipements, la prévention des risques et la sécurité des opérations pour la conduite de grues mobiles.

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Pour les collaborateurs, désormais certifiés pour la conduite sécurisée de grues mobiles, celle-ci représente un atout professionnel majeur : elle valorise leur expertise, renforce leur maîtrise des équipements de levage, développe une meilleure anticipation des risques et accroît leur confiance dans l’exécution d’opérations techniques exigeantes. Elle favorise également la polyvalence et ouvre des perspectives d’évolution professionnelle.

Pour l’entreprise, le CACES® R483 est un levier stratégique de performance et de prévention. Il contribue significativement à la réduction des accidents, à la protection des personnes et des biens, ainsi qu’à l’amélioration de la continuité des opérations Afin de garantir cette expertise d’excellence, AGL Congo a fait appel à des experts internationaux du levage et de la manutention lourde chargés d’assurer la formation et la remise à niveau des équipes. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’aligner ses pratiques aux meilleurs standards du secteur traduisant ainsi son engagement en faveur de la performance opérationnelle.

« Nous plaçons le capital humain au cœur de notre stratégie en offrant à nos équipes des formations certifiantes de haut niveau, leur permettant de relever avec rigueur, maîtrise et confiance les défis techniques les plus exigeants. Le CACES® R483 n’est pas seulement une certification, c’est un véritable outil de montée en compétence, de sécurisation de nos opérations et de crédibilité auprès de nos clients. » soutient Habib MAZEN, Directeur desopérations Africa Global Logistics Congo.

La formation s’est déroulée sur une période intensive allant du 16 février au 21 mars 2026, alternant modules théoriques et exercices pratiques axés sur : la maîtrise des équipements de levage, l’analyse des risques et la prévention des accidents, l’application rigoureuse des consignes de sécurité, les procédures de contrôle et de maintenance de premier niveau.

À travers cette initiative, Africa Global Logistics Congo confirme sa volonté d’investir durablement dans le développement des compétences, de renforcer la culture sécurité et de soutenir une performance opérationnelle, au service de ses clients, de ses collaborateurs et de ses partenaires.