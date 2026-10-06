Congo-UMN : un préavis de grève de 72 heures lancé à l’Université Marien-Ngouabi

Le collège intersyndical de l’établissement a annoncé, lundi 5 octobre 2026, le lancement d’un préavis de grève de 72 heures, dénonçant l’accumulation des salaires impayés et le non-respect de plusieurs engagements pris par le gouvernement.

Réuni au siège du Syndicat national des enseignants du supérieur (Synesup), au Complexe universitaire Bayardelle, le collège intersyndical a examiné la situation sociale des travailleurs de l’Université Marien-Ngouabi et arrêté une série de revendications.

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Au cœur du mécontentement figure le retard dans le paiement des salaires. Selon les syndicats, les agents de l’université cumulent actuellement sept mois de salaires impayés, correspondant notamment aux mois d’août et septembre 2024, ainsi qu’aux mois de mai à septembre 2026.

Le collège intersyndical déplore également l’absence de concomitance entre le paiement des salaires des agents de l’Université Marien-Ngouabi et celui des autres agents de la Fonction publique. Une situation qui, selon les représentants des travailleurs, contribue à fragiliser davantage les conditions sociales du personnel.

Face à cette situation, les syndicats exigent le paiement de l’ensemble des salaires dus, la régularité du versement des rémunérations en même temps que celles des agents de la Fonction publique, ainsi que le règlement de toutes les heures diverses impayées.

Pour les organisations syndicales, le salaire constitue un droit fondamental et un élément essentiel à la stabilité sociale et à la dignité des travailleurs. Elles regrettent par ailleurs le non-respect de certains engagements pris par le gouvernement.

Faute de réponse satisfaisante à leurs revendications, le collège intersyndical a donc décidé de passer à l’action en lançant un préavis de grève de 72 heures à compter du 5 octobre. À l’issue de ce délai, une grève pourrait ainsi être déclenchée au sein de l’Université Marien-Ngouabi.