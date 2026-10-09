Congo : treize affaires au menu de la session budgétaire du Sénat

La dixième session ordinaire du Sénat s’ouvrira le 15 octobre pour une durée de trois mois. Treize affaires sont inscrites à l’ordre du jour, dont le projet de loi de finances 2027.

Le Sénat s’apprête à ouvrir sa dixième session ordinaire, dite session budgétaire, le 15 octobre prochain. Pendant trois mois, les sénateurs examineront et adopteront treize affaires inscrites à l’ordre du jour, dévoilé le 8 octobre à l’issue de la conférence des présidents, présidée par le président de la chambre haute du Parlement, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

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Parmi les principaux dossiers figure le projet de loi de finances pour l’exercice 2027, qui constitue l’un des enjeux majeurs de cette session. Les sénateurs examineront également le projet de loi portant règlement du budget de l’État, exercice 2025. Ces deux textes concernent respectivement les prévisions budgétaires de l’État pour l’année à venir et l’examen de l’exécution du budget de l’exercice écoulé.

L’ordre du jour comprend par ailleurs plusieurs projets de loi introduits par le gouvernement. Il s’agit notamment du texte portant création de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes en République du Congo, ainsi que des projets de loi autorisant la ratification de deux conventions internationales.

La première porte sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, tandis que la seconde concerne la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. L’examen de ces textes permettra aux sénateurs de se prononcer sur des questions touchant notamment à l’organisation de la profession de chirurgien-dentiste et aux engagements internationaux du Congo.

Outre les textes soumis par le gouvernement, les parlementaires examineront une proposition de loi relative à la production agricole et à la régulation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Congo.

Cette initiative législative place les questions agricoles et alimentaires parmi les sujets inscrits au programme de la session. Elle sera examinée aux côtés des autres affaires retenues par la conférence des présidents.

Le programme prévoit également l’examen du projet de budget du Sénat pour l’exercice 2027. À cela s’ajoutent les séances de questions orales avec débat au gouvernement et les séances consacrées aux questions d’actualité, qui permettront aux sénateurs d’interpeller les membres de l’exécutif sur des préoccupations relevant de leurs domaines de compétence.

Présentant à la presse le contenu de la dixième conférence des présidents, la première questeure du Sénat, Andréa Carole Sassou N’Guesso, a précisé que la liste des affaires retenues n’était pas nécessairement définitive.

Selon elle, la chambre haute du Parlement pourrait inscrire de nouveaux dossiers à son ordre du jour en cours de session, en fonction des urgences.