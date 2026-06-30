Congo Terminal renforce les compétences de ses équipes avec la formation de 9 formateurs sur les engins portuaires

Le 29 juin 2026, Congo Terminal a finalisé la formation de 9 formateurs dédiés à la conduite et l’exploitation des engins portuaires RTG, STS, MHC et TT, en partenariat avec Global Port Training (GPT), spécialiste reconnu de la formation en équipements portuaires, présent dans plus de 70 pays et 104 ports à travers le monde. Cette formation s’est déroulée en plusieurs sessions sur une période débutée au dernier trimestre 2025.

Dispensée par des experts internationaux, la formation a permis de renforcer à la fois les compétences techniques, pédagogiques et opérationnelles de ces nouveaux formateurs internes. Elle vise à améliorer durablement les rendements des équipements portuaires, à harmoniser les pratiques d’exploitation et à assurer le recyclage continu des équipes, conformément aux standards internationaux du secteur portuaire.

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« À Congo Terminal, nous avons trouvé des équipes dynamiques, motivées et fortement impliquées. Les formateurs issus de ce programme sont une réelle valeur ajoutée pour le terminal de Pointe-Noire » précise Erik OST, Directeur Commercial Global Port Training. Cette initiative vise à doter Congo Terminal d’un corps de formateurs internes qualifiés, capables de transmettre efficacement les bonnes pratiques d’exploitation et de sécurité des équipements stratégiques du terminal et d’accompagner la croissance continue des opérateurs d’engins portuaires.

« La formation des formateurs est une approche qui consiste à préparer des collaborateurs à devenir eux-mêmes des relais de compétences au sein de l’entreprise, capables de transmettre ensuite leurs connaissances et compétences à d’autres équipes. En adoptant ce modèle, nous nous assurons d’une montée en compétences durable, tout en garantissant la continuité et l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble de nos opérations » explique Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du capital humain de Congo Terminal, convaincue que la performance des infrastructures repose avant tout sur des équipes bien formées, engagées et compétentes. L’entreprise consolide ainsi sa performance opérationnelle à l’approche de la mise en exploitation prochaine de la nouvelle plateforme portuaire au Môle Est prévue en 2027.