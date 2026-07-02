Congo Terminal propulse ses performances sur les grands navires au-delà de tous les précédents

Congo Terminal franchit un nouveau cap dans sa quête d’excellence opérationnelle en enregistrant des niveaux record de productivité réelle hebdomadaire sur les grands navires (mother vessels) jamais atteints dans son histoire. Après un premier record à 67 mouvements par heure en 2025, le terminal a franchi un nouveau palier en atteignant 99 mouvements par heure à fin juin soit une progression de plus de 47 % en l’espace de six mois.

Ces résultats sont le fruit d’une organisation rigoureuse et d’un travail collectif de qualité. La planification des escales navires, l’optimisation des processus de manutention et la montée en compétences des équipes ont été déterminantes. Ils constituent un signal fort pour les armateurs qui recherchent des escales fiables, rapides et compétitives sur la façade atlantique du continent.

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“La productivité réelle mesure la performance nette des opérations, hors arrêts externes indépendants de la volonté du terminal. Elle reflète fidèlement l’efficacité de nos équipes : chaque escale est préparée avec rigueur et chaque mouvement est optimisé. Atteindre 129,34 mouvements par heure sur les mother vessels n’est pas le fruit d’un effort ponctuel. C’est le résultat d’une discipline opérationnelle quotidienne que nos équipes incarnent avec engagement et fierté” explique Christel ANGA, Exécution Manager chez Congo Terminal. Ces réalisations illustrent la trajectoire d’un terminal en constante progression. Elles confirment le rôle central du port de Pointe-Noire dans la logistique régionale et témoignent de la capacité de Congo Terminal à se hisser au niveau des meilleures références mondiales. L’entreprise poursuit avec la même exigence et la même ambition sa mission : offrir aux armateurs et aux chargeurs une plateforme performante, fiable et compétitive au service du développement économique du Congo et de la sous-région.

À propos de Congo Terminal:

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionnés par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.