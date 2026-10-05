Congo/RDC : Félix Tshisekedi présente ses regrets après les incidents de Makotimpoko

En visite officielle à Brazzaville, le président de la RDC a exprimé ses regrets à son homologue Denis Sassou-N’Guesso et annoncé l’indemnisation des familles des victimes des récents incidents frontaliers.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était à Brazzaville, ce samedi 3 octobre, pour une visite officielle au cours de laquelle il s’est entretenu avec son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso.

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Les deux chefs d’État ont notamment échangé sur les questions de paix et de sécurité, dans un contexte marqué par les récents incidents survenus sur le fleuve Congo, notamment à Makotimpoko, dans le département de Nkeni-Alima.

À cette occasion, Félix Tshisekedi a exprimé ses « profonds regrets » à la population de la République du Congo, particulièrement touchée par ces événements. Le président congolais a également annoncé que la République démocratique du Congo procéderait à l’indemnisation des familles des victimes.

Arrivé au Beach de Brazzaville, le chef de l’État congolais a été accueilli par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Il s’est ensuite entretenu en tête-à-tête avec Denis Sassou-N’Guesso.

Cette rencontre a permis aux deux dirigeants d’aborder les questions liées aux relations entre les deux pays voisins, ainsi que les enjeux de paix et de sécurité le long de leur frontière commune. Les incidents de Makotimpoko figuraient au cœur des échanges.

Par l’expression de ses regrets et l’annonce d’une indemnisation des familles endeuillées, Félix Tshisekedi a ainsi marqué la volonté de Kinshasa de répondre aux conséquences de ces incidents et de préserver le dialogue avec Brazzaville.