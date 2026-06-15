Congo : plus de 149 000 candidats au CEPE

Les épreuves du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), session 2026, se sont déroulées le 12 juin sur l’ensemble du territoire national dans une mobilisation importante des acteurs du secteur éducatif.

Au total, 149 329 candidats ont pris part aux épreuves du CEPE, répartis dans 655 centres, selon les statistiques publiées par la direction des examens et concours. Cette session enregistre une hausse du taux de participation de 7,71 % par rapport à l’édition précédente, traduisant une progression de la scolarisation au niveau primaire ainsi qu’un engagement accru des familles et des autorités éducatives en faveur de l’accès à l’éducation.

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Dans les différents centres, les épreuves se sont déroulées dans des conditions globalement satisfaisantes grâce au dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement des examens sur toute l’étendue du territoire national.

Cette édition du CEPE revêt toutefois une portée particulière puisqu’elle pourrait compter parmi les dernières organisées sous cette appellation. En effet, le projet de loi portant organisation du système éducatif au Congo, adopté en Conseil des ministres le 20 janvier dernier, prévoit le remplacement du Certificat d’études primaires élémentaires par le Certificat d’études primaires (CEP).

Cette réforme s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de moderniser le système éducatif national et de l’adapter aux nouvelles orientations pédagogiques. Le changement d’appellation devrait s’accompagner d’ajustements dans l’organisation des évaluations et dans le parcours des élèves du cycle primaire.

En attendant l’entrée en vigueur effective de cette réforme, les candidats et leurs familles restent désormais tournés vers la publication des résultats, étape décisive qui ouvrira l’accès au cycle secondaire pour des milliers de jeunes apprenants.