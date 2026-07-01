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Congo : Perenco vise une production de 100 000 barils par jour d’ici cinq ans

Le groupe pétrolier français Perenco ambitionne de renforcer sa présence en République du Congo à travers une hausse de sa…

Publié par journaldebrazza.com
le: 1 juillet 2026
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Le groupe pétrolier français Perenco ambitionne de renforcer sa présence en République du Congo à travers une hausse de sa production pétrolière.

 

Ce projet a été présenté au président de la République, Denis Sassou N’Guesso, par le président-directeur général de Perenco, François Perrodo, lors d’une audience tenue le 29 juin à Oyo, dans le département de la Cuvette.

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Selon les informations communiquées à l’issue de cette rencontre, Perenco Congo entend mettre en œuvre un ambitieux programme d’activités reposant sur un important plan d’investissement structurel étalé sur cinq ans. Cette stratégie vise à consolider les capacités de production du groupe tout en renforçant sa contribution au développement du secteur pétrolier national.

Parmi les principales actions annoncées figure le forage d’un nouveau puits pétrolier jugé stratégique. Ce projet devrait permettre d’augmenter sensiblement les volumes extraits, avec une capacité de production journalière estimée à 90 000 barils de brut d’ici à la fin de l’année.

Cette perspective pourrait également contribuer à stimuler l’activité économique locale et à conforter la place du Congo parmi les principaux producteurs de pétrole de la sous-région.

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