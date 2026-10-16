Congo : les négociations échouent à l’Université Marien-Ngouabi

Le gouvernement et le Collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi n’ont pas trouvé de compromis le 15 octobre à Brazzaville. Les discussions reprendront le 19 octobre, dans l’espoir de mettre fin à la crise sociale qui perturbe le fonctionnement de l’établissement.

Les négociations entre le gouvernement congolais et le Collège intersyndical de l’Université Marien-Ngouabi n’ont pas permis de trouver un accord, au terme de leur première journée de discussions, le 15 octobre 2026 à Brazzaville. Les deux parties ont néanmoins convenu de se retrouver le lundi 19 octobre prochain pour tenter de rapprocher leurs positions.

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Cette rencontre avait pour objectif de trouver une issue à la crise sociale qui paralyse les activités de l’Université Marien-Ngouabi, avec pour enjeu la reprise normale des activités académiques et administratives.

Les échanges ont été présidés par Pierre Mabiala, ministre d’État, ministre de la Fonction publique et du Dialogue social, en présence de Delphine Édith Emmanuella née Adouki, ministre de l’Enseignement supérieur.

Malgré l’absence de compromis à l’issue de cette première séance, la poursuite des discussions laisse entrevoir une nouvelle possibilité de règlement du conflit. La rencontre du 19 octobre sera ainsi déterminante pour évaluer les chances d’un accord entre les deux parties.

En attendant, la crise sociale continue de peser sur le fonctionnement de cette principale institution publique d’enseignement supérieur du Congo. Les prochains échanges devront permettre de clarifier les positions du gouvernement et des représentants syndicaux afin de dégager une solution susceptible de favoriser un retour à la normale.