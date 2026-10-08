Congo : le gouvernement ajuste les périmètres des permis pétroliers LIDONGO et MARINE XXIV

Le Conseil des ministres a adopté plusieurs projets de décret visant à optimiser l’exploitation des ressources hydrocarburées et à harmoniser les périmètres des permis pétroliers avec les zones protégées.

Le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a soumis au Conseil des ministres trois projets de décret relatifs à l’ajustement des périmètres des permis pétroliers LIDONGO, MARINE XXIX-A et MARINE XXIV.

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Les deux premiers projets concernent respectivement le permis d’exploitation LIDONGO, attribué à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), et le permis d’exploration MARINE XXIX-A. Les deux périmètres étant contigus, leur délimitation doit être réajustée à la suite d’un protocole d’accord conclu le 26 février 2026 entre les sociétés MERCURIA Energy et ORIENTAL Energy.

Cette réorganisation vise notamment à améliorer l’efficacité du développement des ressources identifiées, optimiser le taux de récupération des hydrocarbures et accélérer la mise en production des ressources découvertes. Elle doit également contribuer à renforcer la rentabilité du permis LIDONGO.

Dans cette perspective, le gouvernement a également approuvé la prorogation exceptionnelle de dix ans de la durée de validité du permis LIDONGO, qui est ainsi prolongée jusqu’au 25 septembre 2046. Cette extension doit notamment permettre de favoriser les investissements nécessaires au développement du permis.

Le troisième projet de décret porte sur la modification du périmètre du permis d’exploitation MARINE XXIV, dont l’opérateur est ENI Congo.

Cette modification intervient après l’extension du périmètre du parc national de Conkouati-Douli, entérinée par un décret du 30 décembre 2023. Cette évolution avait entraîné une superposition partielle entre l’aire maritime protégée du parc et la partie nord du permis MARINE XXIV.

Pour mettre fin à ce chevauchement et assurer la compatibilité entre la protection de la biodiversité et les activités pétrolières, la SNPC et ENI Congo ont proposé une redéfinition du périmètre du permis.

Les travaux d’harmonisation des coordonnées géographiques ont ainsi permis de déterminer un nouveau périmètre prenant en compte les limites du parc national ainsi que celles des permis voisins.

À l’issue de l’examen et des discussions, le Conseil des ministres a adopté les trois projets de décret, consacrant à la fois le réajustement des périmètres de LIDONGO et MARINE XXIX-A, la prolongation du permis LIDONGO et la redéfinition du périmètre de MARINE XXIV.