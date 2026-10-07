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Congo-Italie : les zones économiques spéciales au cœur d’un séminaire à Brazzaville

Un séminaire consacré aux zones économiques spéciales (ZES) s’est ouvert le 6 octobre à Brazzaville, avec pour ambition de rapprocher…

Publié par journaldebrazza.com
le: 7 octobre 2026
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Un séminaire consacré aux zones économiques spéciales (ZES) s’est ouvert le 6 octobre à Brazzaville, avec pour ambition de rapprocher les expériences congolaise et italienne.

 

Les zones économiques spéciales sont au cœur des échanges entre le Congo et l’Italie. Ouverte le 6 octobre à Brazzaville, la rencontre réunit des représentants des institutions publiques, du secteur privé et du monde des entreprises des deux pays autour des opportunités offertes par ces espaces dédiés au développement des activités économiques.

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Les participants vont se partager les expériences italienne et congolaise en matière de création, de gestion et de développement des ZES. L’objectif est de mieux identifier les mécanismes susceptibles de favoriser l’implantation d’entreprises, la transformation locale des ressources et la création d’emplois.

Les échanges devraient également permettre de dégager de nouvelles pistes de coopération entre les acteurs économiques des deux pays. L’Italie, forte de son expérience dans le développement de pôles industriels, apporte ainsi son expertise au débat sur la consolidation des ZES congolaises et leur capacité à attirer davantage d’investissements.

Pour le Congo, ces espaces constituent un levier important de diversification de l’économie et d’accélération de l’industrialisation. Ils doivent notamment contribuer à favoriser la transformation des matières premières sur place, à stimuler le développement du secteur privé et à renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs.

La rencontre de Brazzaville apparaît ainsi comme une occasion de rapprocher les acteurs publics et privés congolais et italiens autour de projets concrets.

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