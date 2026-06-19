Congo-Hydrocarbures : Mouzabakani Kiesse Franc nommé directeur général de l’Amont pétrolier

Ingénieur en électrotechnique de formation, le nouveau responsable hérite d’une mission stratégique au cœur de l’économie nationale.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par les ambitions de modernisation et d’optimisation de la gestion des ressources pétrolières. En prenant les commandes de l’Amont pétrolier, Mouzabakani Kiesse Franc aura notamment pour responsabilité d’accompagner les politiques publiques liées à l’exploration, au développement et à l’exploitation des ressources en hydrocarbures.

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Reconnu pour son profil technique, son expérience dans le domaine énergétique et sa maîtrise des enjeux industriels, le nouveau directeur général devra contribuer à renforcer la performance du secteur, attirer davantage d’investissements et soutenir la dynamique de création de valeur autour des activités pétrolières.

Au-delà des défis opérationnels, cette prise de fonction traduit également la volonté des autorités de s’appuyer sur des compétences techniques pour accompagner les transformations du secteur énergétique et consolider le rôle du pétrole dans le développement économique du pays.

Les attentes sont nombreuses autour de cette nouvelle étape, alors que l’Amont pétrolier demeure un levier essentiel pour la croissance, l’emploi et la souveraineté énergétique nationale.