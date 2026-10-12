Congo : Gavi plaide pour un budget conséquent consacré à l’achat des vaccins en 2027

Le 9 octobre, le responsable pays de Gavi, Martin Morand, a sollicité auprès du président du Sénat, Pierre Ngolo, un renforcement des crédits budgétaires destinés à l’achat des vaccins dans le cadre de la loi de finances 2027.

Le financement de la vaccination au Congo était au cœur des échanges entre le président du Sénat, Pierre Ngolo, et le responsable pays du département de la mise en œuvre des programmes de l’Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation (Gavi), Martin Morand, le 9 octobre à Brazzaville.

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Au cours de cette rencontre, Martin Morand a plaidé pour l’inscription d’une ligne budgétaire suffisamment conséquente dans la loi de finances 2027 afin de garantir les ressources nécessaires à l’achat des vaccins. Cette démarche vise à renforcer l’engagement financier de l’État congolais en faveur de la vaccination et à soutenir les efforts déployés pour améliorer la couverture vaccinale dans le pays.

Le responsable pays de Gavi était accompagné de représentants du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et du ministère de la Santé et de la Population. La délégation séjourne au Congo dans le cadre d’une mission annuelle destinée à accompagner les autorités nationales dans leurs efforts de vaccination et dans la mise en œuvre du programme d’achat des vaccins.

Gavi entend encourager la mobilisation des ressources nationales pour assurer la disponibilité des vaccins et contribuer à la continuité des programmes de vaccination. L’inscription de crédits suffisants dans le budget de l’État constitue, à cet égard, un enjeu important pour soutenir les actions de prévention des maladies évitables par la vaccination.

Le plaidoyer adressé au président du Sénat intervient donc dans la perspective de l’examen de la loi de finances 2027, avec pour objectif de faire de la vaccination une priorité budgétaire et de renforcer la participation de l’État à son financement.