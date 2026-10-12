Congo : Eni porte sa production pétrolière à près de 160 000 barils par jour

Le groupe pétrolier italien entend poursuivre ses investissements au Congo, avec de nouvelles perspectives d’exploration et le développement de projets gaziers et énergétiques.

Le président-directeur général du groupe pétrolier italien Eni, Claudio Descalzi, a présenté, le 9 octobre à Brazzaville, au président de la République, Denis Sassou N’Guesso, le bilan des investissements du groupe au Congo ainsi que ses perspectives de développement dans les secteurs pétrolier et gazier.

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Au cours de cette rencontre, le dirigeant d’Eni a notamment annoncé une augmentation de la production pétrolière du groupe dans le pays. « Nous avons étendu la production à presque 160 000 barils par jour », a-t-il déclaré, soulignant ainsi les avancées enregistrées par l’entreprise dans ses activités au Congo.

Les perspectives de développement concernent également l’exploration pétrolière. S’agissant du bloc 24, le groupe italien procède actuellement à l’analyse des données sismiques afin de préparer le forage d’un premier puits en 2027. Cette étape doit permettre d’affiner les connaissances sur le potentiel du bloc et de préparer la suite des opérations d’exploration.

Les échanges ont également porté sur les engagements d’Eni en matière de responsabilité sociétale des entreprises. À ce titre, Claudio Descalzi a assuré le chef de l’État de la poursuite des travaux de la ligne électrique reliant Pointe-Noire à Brazzaville.

Ce projet énergétique vise à renforcer l’approvisionnement en électricité entre les deux principales villes du pays. Il s’inscrit dans les initiatives du groupe italien en faveur du développement des infrastructures énergétiques congolaises.