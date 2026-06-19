Congo : Dangote Fertilizer obtient un permis d’exploitation du gisement de potasse de Mengo

Les ministres adoptent le projet de décret attribuant à la société Dangote Fertilizer Limited Congo un permis d’exploitation du gisement de sels de potasse de Mengo.

Le projet a été présenté jeudi 18 juin 2026, devant les membres du Conseil par le ministre des Industries minières et de la Géologie, Urbain Fiacre Opo. Il marque l’arrivée d’un investissement structurant destiné à renforcer la présence industrielle du groupe Dangote au Congo et à consolider le rôle du pays dans la chaîne de valeur des engrais en Afrique.

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La demande de permis, introduite le 2 avril 2026, intervient après le retour du site dans le domaine public, consécutivement au non-respect des engagements pris par l’ancien détenteur du titre minier.

Selon les données présentées au Conseil, le gisement de Mengo dispose de réserves prouvées estimées à près de 325 millions de tonnes de sels de potasse, avec une durée d’exploitation projetée sur 25 ans. Le plan de développement prévoit une montée progressive des capacités de production : un million de tonnes par an pour la phase initiale, puis deux millions de tonnes en phase 2 et trois millions de tonnes en phase 3.

Au-delà de l’exploitation minière, Dangote Fertilizer ambitionne de développer au Congo une plateforme industrielle à travers la construction d’une usine de production d’engrais NPK, destinée à soutenir la transformation locale des matières premières et à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire.

Le groupe, déjà engagé dans une dynamique d’expansion continentale dans le secteur des fertilisants, prévoit un investissement évalué à 3 milliards de dollars américains. Ce projet devrait générer près de 800 emplois, tout en favorisant le transfert de compétences et le développement des activités connexes.

Dans son intervention, le président de la République, Denis Sassou N’Guesso, a également attiré l’attention du gouvernement sur la question de l’exploitation illégale des ressources minières. Le chef de l’État a dénoncé l’exploitation anarchique de l’or observée dans plusieurs localités des départements de la Cuvette-Ouest, de la Sangha ainsi que dans la zone du Bas-Kouilou.

Afin de restaurer l’ordre et de garantir une exploitation responsable des ressources naturelles, il a instruit le Premier ministre de mettre en place, sans délai, une task force interministérielle regroupant les administrations concernées.

À l’issue des échanges, le Conseil des ministres a adopté le décret portant attribution du permis d’exploitation du gisement de potasse de Mengo à Dangote Fertilizer Limited Congo, ouvrant ainsi une nouvelle perspective pour l’industrialisation du secteur minier congolais.