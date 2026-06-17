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Congo : cap sur le nouveau cadre de coopération pour le développement durable 2027–2031

Le gouvernement et le Système des Nations unies ont officiellement lancé, lundi 16 juin à Brazzaville, un atelier de priorisation…

Publié par journaldebrazza.com
le: 17 juin 2026
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Le gouvernement et le Système des Nations unies ont officiellement lancé, lundi 16 juin à Brazzaville, un atelier de priorisation marquant le début des travaux d’élaboration du prochain Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable (UNSDCF) 2027-2031.

 

Réunissant quatre-vingts experts issus de l’administration publique, des agences onusiennes, de la société civile, du secteur privé ainsi que des partenaires techniques et financiers, cet atelier se tient jusqu’au 18 juin avec pour ambition de définir les fondements stratégiques de la coopération entre le Congo et les Nations unies pour les cinq prochaines années.

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Ce futur document stratégique constituera la feuille de route qui orientera l’action collective du Système des Nations unies au Congo durant le prochain quinquennat, en cohérence avec les priorités nationales de développement durable.

Au cours des travaux, les participants seront appelés à identifier les principaux défis structurels auxquels le pays est confronté, tout en mettant en lumière les opportunités susceptibles d’accélérer sa transformation économique et sociale.

Plusieurs thématiques majeures figurent au programme, notamment le cadrage stratégique et les diagnostics de développement, la présentation de l’Analyse commune de pays (ACP) 2025, ainsi que l’évaluation des acquis et enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent cadre de coopération, l’UNDAF 2020-2026.

L’atelier devra également permettre de définir entre deux et quatre axes prioritaires du futur cadre, d’élaborer les théories du changement et d’identifier les résultats collectifs attendus à l’échelle nationale.

À l’issue des échanges, les participants devront arrêter une feuille de route claire menant à la finalisation et à la signature officielle du nouvel UNSDCF avant la fin de l’année 2026.

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