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Congo-BEPC 2026 : près de 140 000 candidats attendus dès le 23 juin

Les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, vont se dérouler du mardi 23…

Publié par journaldebrazza.com
le: 22 juin 2026
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Les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session de juin 2026, vont se dérouler du mardi 23 au vendredi 26 juin sur toute l’étendue du territoire national.

 

Cette année, 139 997 candidats sont inscrits au BEPC, examen marquant la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire et ouvre la voie vers le lycée. Ce chiffre traduit une hausse de participation de 4,44 % par rapport à l’édition précédente.

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Selon le calendrier établi, les candidats entameront les compositions le mardi 23 juin avec les mathématiques, suivies de l’histoire et de la géographie. Le mercredi 24 juin sera consacré aux épreuves d’anglais ainsi qu’aux sciences de la vie et de la terre (SVT).

Le jeudi 25 juin, les élèves poursuivront avec les sciences physiques et la dictée-questions, avant de clôturer l’examen le vendredi 26 juin à travers l’expression écrite et l’éducation physique et sportive (EPS).

À quelques heures du lancement officiel, les autorités éducatives appellent les candidats à la sérénité, à la discipline et au respect des consignes afin de garantir le bon déroulement des épreuves.

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