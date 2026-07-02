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Congo : Abdelkader Babakodo prend la Direction général d’Airtel

L’annonce de la nomination a été faite mercredi 01er juillet 2026.   L'opérateur de télécommunications Airtel Congo a annoncé, mercredi…

Publié par journaldebrazza.com
le: 2 juillet 2026
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L’annonce de la nomination a été faite mercredi 01er juillet 2026.

 

L’opérateur de télécommunications Airtel Congo a annoncé, mercredi 1er juillet 2026, la nomination d’Abdelkader Babakodo au poste de Directeur général. Cette désignation s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer son leadership sur le marché congolais des télécommunications.

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Avant cette nomination, Abdelkader Babakodo occupait les fonctions de Directeur commercial d’Airtel Congo. Fort de son expérience au sein du groupe, il est appelé à conduire les prochaines étapes du développement de l’opérateur, notamment à travers le renforcement de l’innovation, l’amélioration de l’expérience client et l’accélération de la transformation numérique.

Par cette nomination, Airtel Congo réaffirme son engagement à offrir des services de qualité et à contribuer au développement du secteur des télécommunications.

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