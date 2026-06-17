Violences xénophobes en Afrique du Sud : le Congo organise le rapatriement volontaire de ses ressortissants

Face à l’aggravation de la situation sécuritaire que traversent de nombreux ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud, le gouvernement Congolais a décidé de mettre en place une opération de rapatriement volontaire afin de porter assistance à ses citoyens en situation de détresse.

Trois vols spéciaux seront affrétés entre le 22 et le 24 juin prochains au départ du Cap et de Johannesburg, dans le cadre d’un dispositif d’urgence coordonné par les autorités congolaises à travers les représentations diplomatiques sur place. Les compatriotes concernés sont invités à se faire enregistrer auprès des services consulaires afin de bénéficier de cette opération.

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Cette décision intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des agressions à caractère xénophobe visant plusieurs communautés étrangères installées en Afrique du Sud. Depuis plusieurs semaines, des actes de violence, des intimidations et des déplacements forcés ont été signalés dans plusieurs localités, poussant plusieurs pays africains à engager des mesures de protection et de retour volontaire pour leurs ressortissants.

Pour Brazzaville, cette opération traduit avant tout une volonté de préserver la sécurité et la dignité des citoyens congolais confrontés à un climat d’insécurité grandissant. Les autorités entendent également accompagner les personnes concernées dans leur retour et faciliter leur réintégration sur le territoire national.

Le gouvernement réaffirme son devoir de protection envers ses ressortissants où qu’ils se trouvent et lance un appel au calme, tout en encourageant les Congolais établis en Afrique du Sud à rester en contact avec les services diplomatiques pour toute assistance nécessaire.

Ce pont aérien humanitaire constitue ainsi une réponse concrète à une crise qui rappelle l’urgence d’un engagement collectif contre toutes les formes de violences et de rejet de l’autre sur le continent africain.