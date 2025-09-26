Sécurité routière : le Congo déploie des radars mobiles pour freiner les accidents

Des policiers et gendarmes congolais sont formés à l’utilisation de radars mobiles ultramodernes afin de lutter contre les excès de vitesse et réduire les accidents de circulation.

Le Congo franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre l’insécurité routière. Depuis le 24 septembre à Brazzaville, des unités territoriales de police et de gendarmerie suivent une formation spécialisée sur l’utilisation de radars mobiles de dernière génération. L’initiative, portée par la Direction générale des transports terrestres (DGTT) en partenariat avec La Congolaise des frets du groupe Karity, marque un tournant technologique dans la régulation de la circulation.

Ces radars, fournis par le groupe allemand Jenoptik, seront déployés dans des points stratégiques à Brazzaville et Pointe-Noire. « Avant leur déploiement, il était essentiel de préparer nos forces de sécurité à l’utilisation de ces innovations technologiques », a expliqué Atali Mopaya, directeur général des transports terrestres, soulignant l’objectif de renforcer la sécurité intérieure et de sauver des vies.

L’opération s’inscrit dans l’engagement du Congo à réduire de 50 % les accidents mortels d’ici à 2030, conformément à la déclaration de Marrakech. Mais au-delà de la répression, une vaste campagne de sensibilisation est prévue, car 80 % des accidents sont liés aux comportements imprudents des conducteurs, notamment l’excès de vitesse.

Les formations intègrent également l’utilisation du logiciel eTraffrika, un outil numérique conçu pour centraliser les données des véhicules, gérer les infractions et faciliter le recouvrement des amendes. Une innovation qui, combinée aux radars mobiles, pourrait transformer durablement la sécurité routière au Congo.