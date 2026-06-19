Santé au travail : Congo Terminal sensibilise ses équipes à la prévention de la tuberculose

Le 11 juin 2026, plus de 700 collaborateurs de Congo Terminal ont pris part à une campagne de sensibilisation à la tuberculose organisée sur les sites opérationnels et en ligne, témoignant de l’engagement de l’entreprise en faveur de la santé de ses équipes.

Animée par le Dr Eléazar Massamba, Médecin Conseil de l’entreprise, cette campagne de sensibilisation a mis en lumière les mécanismes de la maladie, ses modes de transmission et ses conséquences sur la santé, tout en insistant sur les gestes et comportements préventifs à adopter au quotidien. Une démarche volontariste visant à faire de chaque collaborateur un acteur engagé dans la lutte contre la tuberculose. Les échanges ont également mis en lumière l’importance d’un diagnostic précoce et d’une prise en charge rapide afin de limiter les risques de propagation.

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« La prévention et l’information sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre la tuberculose. En renforçant les connaissances de nos collaborateurs, nous contribuons à créer un environnement de travail plus sûr et plus sain pour tous » explique Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources Humaines Congo Terminal.

Dans un environnement de travail collectif, la prévention des maladies constitue un enjeu majeur de santé et de performance sociale. Sensibiliser les équipes permet de réduire les risques de contamination, de briser les tabous et d’encourager le recours aux soins. Car un collaborateur informé est un collaborateur mieux armé pour se protéger et protéger son entourage. C’est dans cet esprit que Congo Terminal fait de la sensibilisation à la santé un pilier de sa politique sociale.