Les étudiants de l’UCAC-ICAM en immersion au cœur des activités de Congo Terminal

Le 11 juin 2026, Congo Terminal a accueilli une délégation d’étudiants d’UCAC-ICAM dans le cadre du partenariat qui lie l’entreprise à cet établissement d’enseignement supérieur. Cette visite pédagogique avait pour objectif de permettre aux futurs ingénieurs de découvrir les métiers portuaires et de mieux comprendre le fonctionnement d’un terminal à conteneurs de référence en Afrique centrale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La rencontre a débuté par un échange animé par Serge BATCHI BOUITY, Chef de Département Planning Opérations, au cours de laquelle il a présenté les différentes activités de l’entreprise, les métiers exercés sur le terminal ainsi que les compétences clés requises pour évoluer dans l’environnement portuaire.

« Cette visite est une occasion pour les étudiants de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du terrain. Découvrir les métiers du port, comprendre les interactions entre les différentes équipes et appréhender les enjeux opérationnels d’un terminal moderne constitue une expérience enrichissante pour leur future carrière professionnelle », a déclaré Serge BATCHI BOUITY, Chef de Département Planning Opérations.

Les participants ont ensuite effectué une visite terrain des installations portuaires observant directement les opérations de manutention et de logistique en cours. Un arrêt particulier a été marqué au niveau de l’aire d’entretien des RTG, où les étudiants ont pu découvrir les activités de maintenance et les dispositifs mis en œuvre pour garantir la disponibilité des équipements. La visite s’est achevée à la Direction Technique, offrant aux étudiants l’opportunité d’échanger avec les équipes et d’approfondir leur compréhension des métiers techniques indispensables au bon fonctionnement du terminal.

Pour les étudiants, cette expérience a constitué un contact concret avec les réalités d’un secteur en pleine dynamique, leur ouvrant de nouvelles perspectives sur les débouchés professionnels qu’il offre.

« Cette visite nous a permis de découvrir en action les métiers que nous étudions en cours et de mesurer concrètement les exigences du monde professionnel. Les échanges avec les équipes et la découverte des installations ont été particulièrement stimulants et motivants pour la suite de notre parcours », a témoigné un étudiant de l’UCAC-ICAM.

À travers cette initiative, Congo Terminal réaffirme son engagement en faveur du développement des compétences des jeunes et du rapprochement entre le monde académique et l’entreprise, afin de contribuer à la formation des talents qui feront le port de demain.