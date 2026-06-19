Journée Portes Ouvertes de la Logistique et de la Livraison : AGL Congo ouvre ses portes aux futurs talents de la logistique

Dans le cadre de sa démarche de rapprochement entre le monde académique et l’entreprise, Africa Global Logistics (AGL) Congo a organisé une Journée Portes Ouvertes dédiée aux métiers de la logistique et de la livraison. Cet événement a réuni les cinq meilleurs étudiants issus de cinq universités de la place, accompagnés de leurs encadreurs, pour une immersion au cœur des activités de l’entreprise.

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La journée a débuté par une induction HSE, étape incontournable visant à sensibiliser les participants aux règles de santé, sécurité et environnement en vigueur sur les sites d’AGL Congo. Au-delà des consignes pratiques, cette introduction a mis en lumière le rôle central de la culture HSE et sa stricte application dans le bon déroulement des opérations quotidiennes.

Les étudiants ont ensuite pris part à une session d’échanges en salle consacrée à l’organisation des opérations logistiques et livraisons, ainsi qu’aux défis et opportunités qui caractérisent ce secteur stratégique. Animée par Lionel MADOUCA, Responsable Service Livraison, et David-Hervé DJEMISSI, Coordonnateur des Opérations ZU/ZP/ZL, cette rencontre a offert aux participants une meilleure compréhension des métiers, des processus opérationnels et des compétences clés pour évoluer dans ce domaine.

À cette occasion, David-Hervé DJEMISSI a souligné : « La logistique est bien plus qu’un simple déplacement de marchandises. C’est un levier essentiel de performance qui repose sur l’anticipation, la coordination et l’engagement des équipes. Partager cette réalité avec les étudiants, c’est contribuer à préparer les talents qui feront la logistique de demain. »

La session en salle a été suivie d’une visite du yard, permettant aux participants d’observer les opérations logistiques en cours, les équipements mobilisés et les dispositifs de sécurité déployés au quotidien. Ce contact avec le terrain a donné corps aux enseignements théoriques reçus en amont.

La journée s’est conclue autour d’une collation conviviale, favorisant les échanges informels entre étudiants et responsables présents. Ce moment de partage a permis aux participants de poser leurs dernières questions, de recueillir des conseils d’orientation et de renforcer les liens entre AGL Congo et le monde universitaire