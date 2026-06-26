Formation, performance, expertise : AGL Congo investit dans ses talents logistique

Du 19 mai au 31 juillet 2026, Africa Global Logistics (AGL) déploie un cycle de formation approfondi à destination de près de 200 collaborateurs exerçant les fonctions de passeur en douanes, commissionnaire en douanes (COM), agent FOB et cadres des solutions logistiques.

Ce programme vise à consolider l’expertise des équipes, en approfondissant les pratiques métier et en renforçant les réflexes professionnels auprès de collaborateurs disposant déjà d’une solide maîtrise des procédures douanières.

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Articulé autour de 15 modules couvrant l’ensemble des aspects du transit, le programme est dispensé à raison de 3 jours par module, garantissant une progression pédagogique rigoureuse et adaptée aux réalités opérationnelles du terrain.

« L’objectif n’est pas d’initier, mais d’affiner : il s’agit de valoriser les retours d’expérience et de consolider les standards professionnels auprès de collaborateurs disposant déjà d’une solide maîtrise des méthodes de dédouanement des marchandises. La formation est animée par un expert reconnu du contentieux douanier, dont la maîtrise des procédures et des pratiques réglementaires constitue une valeur ajoutée déterminante pour nos équipes » explique Emilia ALEXA, Directrice des solutions logistiques.

Convaincue que la performance opérationnelle repose avant tout sur l’excellence humaine, Africa Global Logistics Congo place la montée en compétences au cœur de sa stratégie de développement. À travers des programmes de formation réguliers, ciblés et animés par des experts de terrain, l’entreprise s’engage à maintenir ses collaborateurs au plus haut niveau d’expertise, dans un environnement réglementaire et logistique en constante évolution. Un investissement durable dans le capital humain, au service de la qualité de service et de la compétitivité du groupe.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO

4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.