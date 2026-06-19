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Congo Terminal et le Samu Social Pointe-Noire renouvellent leur partenariat au service de la jeunesse vulnérable

Congo Terminal et le Samu Social Pointe-Noire ont officialisé, fin mai, le renouvellement de leur partenariat annuel, réaffirmant ainsi leur…

Publié par journaldebrazza.com
le: 19 juin 2026
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Congo Terminal et le Samu Social Pointe-Noire ont officialisé, fin mai, le renouvellement de leur partenariat annuel, réaffirmant ainsi leur engagement commun en faveur de la réinsertion socioprofessionnelle des jeunes en situation de grande précarité.

 

Fondé en 2003, le Samu Social Pointe-Noire est une structure d’intervention sociale dédiée à l’assistance et à l’accompagnement des personnes en situation de grande vulnérabilité, avec une attention particulière portée à la jeunesse en difficulté. Elle œuvre depuis de nombreuses années au développement de programmes d’insertion adaptés aux réalités du terrain.

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Cette convention offre à trois jeunes présélectionnés par le Samu Social l’opportunité d’effectuer un stage tutoré de trois à six mois au sein de Congo Terminal, dans des métiers directement liés aux activités de l’entreprise : soudure, mécanique et électricité. Une seconde chance, ancrée dans le concret, qui ouvre des perspectives durables à des jeunes en rupture.

« Ce partenariat, c’est aussi l’affirmation d’une conviction : celle qu’une entreprise comme Congo Terminal a un rôle à jouer au-delà de ses quais. Accompagner les plus vulnérables, ouvrir des portes là où elles semblent fermées, agir avec les acteurs de terrain, c’est notre responsabilité. Nous offrons à ces jeunes des compétences concrètes, immédiatement valorisables sur le marché du travail. », a déclaré Anthony SAMZUN, Directeur Général de Congo Terminal.

Le Samu Social Pointe-Noire a exprimé sa reconnaissance pour cet accompagnement, qui renforce ses capacités d’intervention et soutient les actions menées quotidiennement auprès des bénéficiaires. En renouvelant ce partenariat, Congo Terminal confirme sa vision d’une entreprise citoyenne, pleinement engagée aux côtés des acteurs du développement humain et social au travers d’initiales à fort impact pour les communautés locales

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