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Congo : quatre morts dans un accident près du lycée Augustin Poignet

Un accident de la circulation s’est produit le vendredi 26 juin 2026 à proximité du lycée Augustin Poignet, quelques instants…

Publié par journaldebrazza.com
le: 29 juin 2026
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Un accident de la circulation s’est produit le vendredi 26 juin 2026 à proximité du lycée Augustin Poignet, quelques instants après la fin de la dernière épreuve du Brevet d’études du premier cycle (BEPC).

 

Selon les premières informations recueillies sur place, un taxi serait impliqué dans ce drame dont le bilan provisoire fait état de quatre morts. Parmi les victimes figure le chauffeur du véhicule, décédé sur le coup aux côtés de trois autres personnes.

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Les circonstances exactes de l’accident demeurent encore inconnues à ce stade. Plusieurs hypothèses circulent, mais aucune version officielle n’a encore été communiquée par les autorités compétentes. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes précises de cette tragédie et établir les responsabilités éventuelles.

L’accident est survenu au moment où de nombreux candidats quittaient les centres d’examen après plusieurs jours d’épreuves, ce qui a renforcé l’émotion suscitée par l’événement au sein de la population.

Ce nouveau drame relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière et le respect des règles de circulation, particulièrement aux abords des établissements scolaires où l’affluence est souvent importante.

En attendant les conclusions de l’enquête, les familles des victimes sont plongées dans le deuil.

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