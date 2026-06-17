Congo-Pnud : un partenariat renforcé pour l’électricité rurale et l’accès à l’eau potable

Le ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua a eu une rencontre mardi 16 juin à Brazzaville avec la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

Accompagnée d’une délégation d’experts spécialisés dans les secteurs de l’énergie et de l’hydraulique, la responsable du Pnud est venue faire le point sur l’état d’avancement des projets conduits en partenariat avec le gouvernement congolais.

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Au cœur des échanges figurait le programme d’électrification rurale, considéré comme l’un des chantiers prioritaires pour le développement du pays. Ce vaste projet ambitionne d’améliorer l’accès à l’électricité pour près de deux millions d’habitants vivant dans les zones rurales. Au-delà de l’éclairage des ménages, l’initiative vise également à stimuler l’activité économique locale grâce au recours aux énergies renouvelables, notamment au bénéfice des industries implantées dans le Nord du pays ainsi que dans les zones économiques spéciales.

Les deux parties ont examiné les mécanismes permettant d’accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de ce programme, conformément à la stratégie gouvernementale en faveur de l’accès universel à l’énergie.

Autre dossier majeur abordé au cours de cette rencontre : la réhabilitation de la desserte en eau potable de Brazzaville à travers la station de traitement de Djoué 2. Intégré au « Plan Mattei » et porté par le Pnud dans sa phase de réhabilitation, ce projet est considéré comme un levier essentiel pour renforcer l’approvisionnement en eau potable dans la capitale.

À cette occasion, le ministre Bruno Jean Richard Itoua a formulé plusieurs orientations stratégiques visant à renforcer l’efficacité des interventions et à améliorer la coordination des opérations sur le terrain.