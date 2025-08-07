Congo : plus de 7 700 candidats en lice pour le concours direct d’entrée dans les écoles techniques

Le coup d’envoi des épreuves du concours direct d’entrée dans les établissements de l’enseignement technique et professionnel a été donné, le 6 août, par le directeur de cabinet du ministre de tutelle, Mamadou Kanté.

Au total, 7 738 candidats sont inscrits à travers le pays, dont 4 421 rien qu’à Brazzaville, selon les chiffres officiels. Pendant deux jours, les postulants composent dans plusieurs disciplines, notamment le français, les mathématiques, les sciences physiques, le dessin d’imagination, la culture générale, le dessin d’observation ainsi que l’histoire et géographie, en fonction des spécialités choisies.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





D’après Rufin Mviri, président des jurys, les candidats sont issus de différents parcours académiques. Certains sont détenteurs du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), d’autres du baccalauréat, ou encore d’un Brevet d’études techniques (BET), selon les exigences spécifiques à chaque filière.

En marge du lancement, Roch Placide Bokangué, directeur des examens et concours de l’enseignement technique, a expliqué les raisons du report du concours d’entrée dans plusieurs établissements techniques tels que l’Institut polytechnique de Kintélé, l’Institut polytechnique d’Oyo, ou encore l’École congolaise d’optique. Cette décision découle, selon lui, de la non-prise en compte des nouveaux bacheliers dans le processus initial.

Il a toutefois rassuré les candidats concernés, affirmant que les examens auront bien lieu après des consultations avec les responsables des établissements concernés. « Nous allons tenir une réunion avec le staff des écoles pour fixer la date de réouverture de la campagne et organiser ce concours, afin de donner leur chance aux nouveaux bacheliers », a-t-il assuré.

Cette nouvelle étape marque une volonté des autorités de renforcer l’accès à l’enseignement technique, véritable levier pour l’insertion professionnelle de la jeunesse congolaise.