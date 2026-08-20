Congo PCEC – Exportation vers la République du Congo conformément à la réglementation ACONOQ | TÜV Rheinland

Le programme Congo PCEC aide les exportateurs à vérifier la conformité des produits réglementés avant expédition et à obtenir le certificat de conformité (CoC) requis pour le dédouanement.

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Le Congo PCEC est le Programme congolais d’évaluation de la conformité, administré par ACONOQ, pour les produits réglementés importés en République du Congo.

Ce programme vise à garantir la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire des produits en exigeant une évaluation de la conformité avant l’exportation.

Les marchandises réglementées doivent être évaluées avant expédition et accompagnées d’un certificat de conformité (CoC), permettant ainsi aux importateurs et exportateurs de satisfaire aux exigences congolaises avant l’arrivée des marchandises à la frontière.

TÜV Rheinland accompagne les fabricants, les exportateurs et les sociétés de négoce tout au long du processus de certification Congo PCEC.

Ce processus débute par le dépôt de la demande et des documents requis.

Les experts de TÜV Rheinland examinent les documents et, le cas échéant, organisent des tests de produits et une inspection physique avant expédition.

Une fois la conformité vérifiée, TÜV Rheinland délivre le certificat de conformité.

Un certificat de conformité valide facilite le dédouanement à l’arrivée des marchandises lors de la vérification de l’expédition.

L’évaluation de conformité PCEC Congo aide les entreprises à réduire les risques de non-conformité, à faciliter les procédures douanières, à accélérer l’accès au marché et à démontrer que leurs produits respectent la réglementation et les normes applicables de la République du Congo.

Contactez TÜV Rheinland pour obtenir votre certificat de conformité et exporter en toute confiance vers la République du Congo.