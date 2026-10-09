Congo : les terminaux de paiement électronique obligatoires dès janvier 2027

Après trois ans de sensibilisation, l’Agence de régulation des transferts de fonds (ARTF) entend rendre obligatoire l’utilisation des terminaux de paiement électronique (TPE) par les opérateurs de transfert de fonds à partir de janvier 2027, conformément à la loi de finances.

Deux cents terminaux de paiement électronique, sur les mille commandés, ont été présentés le 7 septembre à Brazzaville par le directeur général de l’ARTF, Basile Jean-Claude Bazebi. La présentation s’est déroulée devant une centaine d’opérateurs de transfert de fonds et de change, en majorité issus de la communauté étrangère.

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Cette initiative vise à préparer les opérateurs à l’application effective de cette mesure, après trois années consacrées à la sensibilisation. À compter de janvier 2027, tous les opérateurs concernés devront ainsi se conformer à l’obligation d’utiliser ces équipements, conformément aux dispositions de la loi de finances.