EN CE MOMENT


Congo-Journée de l’enfant africain : une mobilisation en faveur des enfants vulnérables

En prélude à la célébration de la Journée de l’enfant africain, commémorée chaque 16 juin, la ministre des Affaires sociales…

Publié par journaldebrazza.com
le: 16 juin 2026
DR
© DR

En prélude à la célébration de la Journée de l’enfant africain, commémorée chaque 16 juin, la ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a conduit une opération d’assainissement et de sensibilisation au profit des enfants vulnérables dans plusieurs structures d’accueil de Brazzaville.

 

Réalisée avec la participation des députés juniors et des enfants bénéficiaires, cette initiative citoyenne s’est déroulée simultanément dans plusieurs centres, notamment à l’Institut des aveugles du Congo, au Centre d’inspection et de réinsertion des enfants vulnérables, au Centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques ainsi qu’aux orphelinats Joseph-de-Gaston Céleste et La Paix du Christ.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Au-delà de l’opération d’assainissement, cette descente sur le terrain a permis aux autorités d’échanger directement avec les responsables des différentes structures afin de mieux cerner leurs besoins et leurs préoccupations en matière d’encadrement, de protection et d’accompagnement des enfants.

À cette occasion, la ministre Marie-France Lydie Hélène Pongault a apporté un appui financier aux structures visitées, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de soutenir durablement les initiatives en faveur du bien-être des enfants.

Cette action s’inscrit dans la dynamique nationale de promotion des droits de l’enfant et témoigne de l’engagement des pouvoirs publics à renforcer les efforts dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de l’hygiène et du développement harmonieux des plus jeunes.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

DR
© DR

Congo-Journée de l’enfant africain : une mobilisation en faveur des enfants vulnérables

16 juin 2026 Publié à 08h15

En prélude à la célébration de la Journée de l’enfant africain, commémorée chaque…

Savoir plus
DR
© DR

Congo : deux présumés trafiquants de viande d’hippopotame placés à la maison d’arrêt

15 juin 2026 Publié à 10h19

Âgés de plus de cinquante ans, ils ont été interpellés le 3 juin…

Savoir plus
DR
© DR

Congo : plus de 149 000 candidats au CEPE

15 juin 2026 Publié à 09h23

Les épreuves du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), session 2026, se sont déroulées…

Savoir plus