Congo : huit trafiquants fauniques condamnés entre janvier et juillet 2025

C’est qui ressort du rapport à mi-parcours du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (Palf), publié le 20 août à Brazzaville.

Huit personnes ont été placées derrière les barreaux dont cinq condamnés à la prison ferme entre janvier et juillet 2025. A cela, s’ajoute des réseaux de trafiquants d’animaux sauvages protégés ont été démantelés. Ces informations sont contenues dans le rapport à mi-parcours du PALF, rendu public mercredi 20 juillet 2025.

Les produits fauniques saisis en grande quantité pendant ces arrestations sont entre autres des peaux de panthère, des écailles de pangolin géant et des ivoires d’éléphant. Selon le même rapport, ces malfrats fauniques avaient été interpellés au cours de quatre opérations dans plusieurs localités du pays, à savoir Dolisie dans le département du Niari, Owando dans la Cuvette et Impfondo dans la Likouala. La plupart de ces trafiquants ont été interpellés en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d’espèces animales intégralement protégées.

Les opérations ont été menées conjointement par les éléments de la gendarmerie nationale et les agents du ministère de l’Économie forestière, précisément par les services des Eaux et Forêts. A côté de ces deux entités administratives de l’État, on note l’assistance technique du Projet d’appui à l’application de la loi sur la faune sauvage (Palf).