Congo : Denis Sassou N’Guesso insiste sur l’accélération des grands chantiers structurants

Réuni ce jeudi 18 juin 2026 en Conseil des ministres, le président de la République, a réaffirmé sa volonté d’accélérer la mise en œuvre de plusieurs projets structurants considérés comme essentiels pour le développement économique et social du pays.

Au cours de cette réunion gouvernementale, le chef de l’État a mis un accent particulier sur des infrastructures stratégiques appelées à renforcer la compétitivité du pays et à améliorer les conditions de vie des populations.

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Parmi les priorités évoquées figure la poursuite des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de Pointe-Noire. Ce chantier vise à moderniser le réseau routier de la capitale économique afin de fluidifier la circulation et soutenir les activités économiques.

Le président de la République a également insisté sur la poursuite des travaux de la route lourde reliant le Congo à la frontière avec Cabinda. Cette infrastructure est perçue comme un levier majeur pour les échanges commerciaux sous-régionaux et l’intégration économique.

Dans le secteur énergétique, Denis Sassou N’Guesso a demandé une accélération des travaux d’amélioration de la ligne à Très Haute Tension Pointe-Noire–Brazzaville, un projet stratégique destiné à renforcer la stabilité de l’approvisionnement électrique sur l’ensemble du corridor.

Le Conseil des ministres a aussi permis de faire le point sur la finalisation des travaux de l’université de Loango, infrastructure appelée à consolider l’offre nationale de formation supérieure et à accompagner la montée en compétences de la jeunesse congolaise.

Autre dossier majeur : l’opérationnalisation de la zone industrielle de Maloukou. Le chef de l’État a insisté sur l’implantation effective des entreprises attendues sur ce site afin de favoriser l’industrialisation, la création d’emplois et la diversification de l’économie nationale.