Congo-BEPC 2026 : les acteurs de l’examen renforcent leurs capacités

À quelques jours du lancement des épreuves écrites du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2026, les membres du jury ont pris part à un séminaire de renforcement des capacités organisé à l’Amphithéâtre Bouya de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville.

La cérémonie d’ouverture ainsi que celle de clôture ont été présidées par le ministre de l’Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, en présence de plusieurs responsables du système éducatif et administratif. Parmi eux figuraient notamment l’inspecteur général de l’enseignement, David Boké, le président général du jury et chef de service du BEPC, Mongo Ondziala Christophe, le directeur départemental de Brazzaville, Alain Claude Dangouama, ainsi que les représentants des forces de police, de la cellule de lutte contre la fraude, des équipes pédagogiques, des directions générales et centrales, sans oublier les chefs de centres et leurs adjoints.

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Après l’organisation du Baccalauréat et du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), le sous-secteur de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l’alphabétisation aborde ainsi sa dernière grande étape de l’année académique avec les épreuves écrites du BEPC prévues à partir du mardi 23 juin prochain.

Placée sous le thème : « La gouvernance stratégique du BEPC à l’ère de la transformation numérique et des nouveaux défis technologiques : renforcer les capacités des acteurs pour une gestion efficace, une sécurisation renforcée et une crédibilité durable des examens d’État en République du Congo », cette rencontre a permis aux participants de réfléchir aux nouvelles exigences liées à l’organisation des examens dans un contexte de modernisation du système éducatif.

Au cœur des échanges, la sécurisation des sujets, le renforcement des mécanismes de lutte contre la fraude, l’amélioration de la gouvernance des examens ainsi que l’intégration progressive des outils numériques dans le processus organisationnel.