BDEAC : une nouvelle ligne de crédit de 30 millions d’euros pour Afrique centrale

Réuni en session extraordinaire le 12 juin par visioconférence, le Conseil d’administration de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) a approuvé une nouvelle ligne de crédit de 30 millions pour soutenir le financement des économies de la sous-région.

La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) poursuit sa dynamique de consolidation de ses capacités d’intervention. À l’issue d’une session extraordinaire tenue le 12 juin en visioconférence, le Conseil d’administration de l’institution a validé la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 30 millions d’euros, soit près de 20 milliards de francs CFA.

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Ce financement est accordé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) dans le cadre des initiatives engagées par la BDEAC pour diversifier ses ressources et renforcer durablement sa capacité à accompagner le développement des États membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Cette nouvelle enveloppe financière permettra à la banque sous-régionale de poursuivre sa mission de soutien aux projets structurants, au développement des infrastructures ainsi qu’au financement des secteurs productifs dans l’espace communautaire.

Au-delà de l’apport financier, cette opération illustre la qualité des relations de coopération entre la BDEAC et la BADEA. Elle témoigne également de la confiance renouvelée accordée par l’institution arabe à la stratégie de développement mise en œuvre par la banque sous-régionale.

Dans un contexte marqué par des besoins croissants en investissements et par la nécessité d’accélérer la transformation économique des pays d’Afrique centrale, ce nouvel appui constitue un levier supplémentaire pour renforcer les capacités d’action de la BDEAC et soutenir une croissance plus inclusive et durable dans la sous-région.